Новости
Услуги Tele2 стали доступны для жителей Хорольского и Ханкайского районов
13 Ноябрь 2019, 17:05
Прокуратура рассказала, как вернуть баллы хозяину толстого кота
13 Ноябрь 2019, 17:00
Врачу задолжали полмиллиона зарплаты
13 Ноябрь 2019, 16:40
Контроль за «Приморской рыбой» могут вести покупатели
13 Ноябрь 2019, 16:35
"Лучше не рисковать" - ГИБДД экстренно предупредила водителей
13 Ноябрь 2019, 16:20
День профориентации для школьников состоялся в рамках чемпионата Worldskills
13 Ноябрь 2019, 16:16
Житель Приморья стал чемпионом мира по гиревому спорту
13 Ноябрь 2019, 16:14
Приморские власти снизят смертность на автодорогах
13 Ноябрь 2019, 16:04
Прокуратура рассказала, как вернуть баллы хозяину толстого кота
Дальневосточная прокуратура посоветовала хозяину толстого кота обратиться в ведомство после того, как «Аэрофлот» исключил мужчину из программы лояльности и лишил бонусных баллов, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА «Новости», на Дальнем Востоке мужчине рекомендовали обратиться можно в межрегиональную транспортную прокуратуру, у которой «Аэрофлот» находится под надзором.
Отмечается, что вчера авиа-магнат решил «отомстить» владельцу тучного кота за нарушения правил транспортировки животного и списал все бонусные баллы со счета пассажира, а так же исключил его из программы лояльности компании.
Об истории путешествия тяжелого кота стало известно из фейсбука его же хозяина. Так, молодой человек написал о том, что его кота Виктора не пустили в салон самолета Москва-Владивосток, так как животное было на 2 килограмма тяжелее положенной нормы. Мужчина не растерялся и нашел через знакомых стройную кошечку, по окрасу напоминающую Виктора. Она успешно прошла проверку весом, после чего вернулась к хозяйке. А Михаил с Виктором полетели во Владивосток бизнес-классом.
После того, как публикация разлетелась по СМИ и социальным сетям, «Аэрофлот» провел служебную проверку и вынес вердикт, что пассажир нарушил их правила: не сдал тяжелое животное в багаж, а на борту лайнера вынимал его из переноски, что так же запрещено. Такое решение авиакомпании получило общественный резонанс и возмущение общественности поступком компании-перевозчика.
Возмущенные комментарии и различные советы дают во всех соцстетях. Люди даже пишут петиции в защиту молодого человека и владельцев животных.
Александра Маслова