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Прокуратура рассказала, как вернуть баллы хозяину толстого кота

самолет

Дальневосточная прокуратура посоветовала хозяину толстого кота обратиться в ведомство после того, как «Аэрофлот» исключил мужчину из программы лояльности и лишил бонусных баллов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», на Дальнем Востоке мужчине рекомендовали обратиться можно в межрегиональную транспортную прокуратуру, у которой «Аэрофлот» находится под надзором.

Отмечается, что вчера авиа-магнат решил «отомстить» владельцу тучного кота за нарушения правил транспортировки животного и списал все бонусные баллы со счета пассажира, а так же исключил его из программы лояльности компании.

Об истории путешествия тяжелого кота стало известно из фейсбука его же хозяина. Так, молодой человек написал о том, что его кота Виктора не пустили в салон самолета Москва-Владивосток, так как животное было на 2 килограмма тяжелее положенной нормы. Мужчина не растерялся и нашел через знакомых стройную кошечку, по окрасу напоминающую Виктора. Она успешно прошла проверку весом, после чего вернулась к хозяйке. А Михаил с Виктором полетели во Владивосток бизнес-классом.

После того, как публикация разлетелась по СМИ и социальным сетям, «Аэрофлот» провел служебную проверку и вынес вердикт, что пассажир нарушил их правила: не сдал тяжелое животное в багаж, а на борту лайнера вынимал его из переноски, что так же запрещено. Такое решение авиакомпании получило общественный резонанс и возмущение общественности поступком компании-перевозчика.

Возмущенные комментарии и различные советы дают во всех соцстетях. Люди даже пишут петиции в защиту молодого человека и владельцев животных.

Александра Маслова

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