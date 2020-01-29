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Прокуратура: Сорочинское водохранилище не готово к работе весной
Росимущество займется устранением нарушений на территории Сорочевского водохранилища в пригороде Владивостока, сообщает DEITA.RU.
Природоохранная прокуратура Владивостока проверила безопасность сооружений на территории указанного водохранилища, и нашла ряд серьезных нарушений.
«К пропуску паводка и половодья указанные сооружения не готовы», - отметили представители ведомства.
В прокуратуре отметили, что сооружение находится в федеральной собственности, организации-куратора у него нет. Соответственно, ряд необходимых мероприятий по проверке, ремонту и техническому оснащению всех гидросооружений на водохранилище не проводится вовсе. Кроме того, у него нет ряда важных страховых и иного рода документов.
Теперь суд постановил, чтобы Росимущество занялось устранением всех найденных на территории водохранилища нарушений. Аппеляцию от ведомства, которую то подавало ранее, отклонили.
Александра Маслова