Прокуратура: Сорочинское водохранилище не готово к работе весной

Росимущество займется устранением нарушений на территории Сорочевского водохранилища в пригороде Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Природоохранная прокуратура Владивостока проверила безопасность сооружений на территории указанного водохранилища, и нашла ряд серьезных нарушений.

«К пропуску паводка и половодья указанные сооружения не готовы», - отметили представители ведомства.

В прокуратуре отметили, что сооружение находится в федеральной собственности, организации-куратора у него нет. Соответственно, ряд необходимых мероприятий по проверке, ремонту и техническому оснащению всех гидросооружений на водохранилище не проводится вовсе. Кроме того, у него нет ряда важных страховых и иного рода документов.

Теперь суд постановил, чтобы Росимущество занялось устранением всех найденных на территории водохранилища нарушений. Аппеляцию от ведомства, которую то подавало ранее, отклонили.





Александра Маслова