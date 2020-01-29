telegr wh call

Новости

Обещавший построить мост во Владивостоке депутат покинул пост

29 Январь 2020, 15:20

Брошенных в московском аэропорту детей отдадут бабушке с дедушкой

29 Январь 2020, 15:00

Приморье вошло в топ регионов с самой недоступной ипотекой

29 Январь 2020, 14:40

Приморским педагогам пообещали компенсации за задержку зарплат

29 Январь 2020, 14:25

Снюсы официально запретили продавать детям в Приморье

29 Январь 2020, 14:20

Прокуратура: Сорочинское водохранилище не готово к работе весной

29 Январь 2020, 14:00

ГИБДД задержала 93 пьяных водителя за два дня в Приморье

29 Январь 2020, 13:40

Минтруд пояснил сокращение прожиточного минимума

29 Январь 2020, 13:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Прокуратура: Сорочинское водохранилище не готово к работе весной

хрнщ

Росимущество займется устранением нарушений на территории Сорочевского водохранилища в пригороде Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Природоохранная прокуратура Владивостока проверила безопасность сооружений на территории указанного водохранилища, и нашла ряд серьезных нарушений.

«К пропуску паводка и половодья указанные сооружения не готовы», - отметили представители ведомства.

В прокуратуре отметили, что сооружение находится в федеральной собственности, организации-куратора у него нет. Соответственно, ряд необходимых мероприятий по проверке, ремонту и техническому оснащению всех гидросооружений на водохранилище не проводится вовсе. Кроме того, у него нет ряда важных страховых и иного рода документов.

Теперь суд постановил, чтобы Росимущество занялось устранением всех найденных на территории водохранилища нарушений. Аппеляцию от ведомства, которую то подавало ранее, отклонили.


Александра Маслова

хрнщ
хрнщ
хрнщ

Читайте также:

Скандальный долгострой законсервируют в Приморье

Вот как обычный смартфон помогает водителям

Вот как можно защитить данные в случае кражи

Популярное

«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников

Ж/д переезд в Большом Камне временно закроют для автомобилистов

«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье

Мишустин перебросил Трутнева на Северный Кавказ
Loading...
Загрузка...
Загрузка...