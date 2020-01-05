telegr wh call

Новости

Советы по выбору алкоголя дали в полиции Приморья

5 Январь 2020, 21:15

Россиян в 2020 году ждет повышение зарплат

5 Январь 2020, 20:15

Краевая прокуратура взялась за стоматолога из Уссурийска

5 Январь 2020, 19:45

Вот этот развод ГИБДД невозможно обжаловать

5 Январь 2020, 19:15

Новый кодекс появится в России весной

5 Январь 2020, 18:45

Правительство увеличило пенсии с нового года

5 Январь 2020, 18:15

Полиция Приморья ищет открывших огонь по балкону пенсионеров

5 Январь 2020, 17:45

Год «силовиков»: Путин дал карт-бланш Росгвардии

5 Январь 2020, 17:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Краевая прокуратура взялась за стоматолога из Уссурийска

Врач

Стоматологом из Уссурийска, избившим женщину с ребенком, заинтересовалась прокуратура Приморья. Об этом DEITA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

Представители СУ СК Приморского края дали обратную связь по резонансному случаю, произошедшем в городе Уссурийске в субботу, 4 января. Тогда местные СМИ вещали о том, что врач одной из стоматологических клиник отказался лечить больные зубы маленького ребенка, а в ответ на возмущение родительницы просто избил ее. Отмечается, что мама с трех летним малышом обратились в медицинское учреждение для получения экстренной медпомощи.

По поручению прокуратуры Приморья следственные органы края начали доследственную проверку по факту произошедшего. Устанавливается ход событий, которые привели к конфликту между родителем и стоматологом.

На данный момент медицинское ЧП с участием несовершеннолетнего находится на контроле ведомства.

Напомним, что в ходе конфликта мама ребенка, которому врач отказал в экстренной медицинской помощи, получила серьезные травмы. У женщины сломана рука и диагностировано сотрясения головного мозга. Также после посещения больницы пошатнулось и психическое здоровье ребенка – малыш сильно испугался и на данный момент лечится от панических атак.

По утверждению приморских СМИ стоматолог пришел в ярость после того, как мама потребовала от него письменный отказ, а также начала снимать происходящее на мобильный телефон. В попытке прекратить съемку мужчина начал выкручивать жительницы Уссурийска с ребенком на руках кисти рук, ломать пальцы и наносить удары по голове локтем.

Екатерина Цой

Читайте также:

Стоматологом, избившим женщину с ребенком, занялись следователи

Зарплату в 200 тысяч предлагают двум мужчинам

Дополнительные компенсации получат медики в 2020 году

Популярное

Необычный поступок автолюбителя прославил Владивосток на весь интернет

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед

Одну из АЗС Владивостока "поймали" на некачественном бензине

«Красный губернатор» пожаловался Путину на произвол
Загрузка...
Загрузка...