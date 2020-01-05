Краевая прокуратура взялась за стоматолога из Уссурийска

Стоматологом из Уссурийска, избившим женщину с ребенком, заинтересовалась прокуратура Приморья. Об этом DEITA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

Представители СУ СК Приморского края дали обратную связь по резонансному случаю, произошедшем в городе Уссурийске в субботу, 4 января. Тогда местные СМИ вещали о том, что врач одной из стоматологических клиник отказался лечить больные зубы маленького ребенка, а в ответ на возмущение родительницы просто избил ее. Отмечается, что мама с трех летним малышом обратились в медицинское учреждение для получения экстренной медпомощи.

По поручению прокуратуры Приморья следственные органы края начали доследственную проверку по факту произошедшего. Устанавливается ход событий, которые привели к конфликту между родителем и стоматологом.

На данный момент медицинское ЧП с участием несовершеннолетнего находится на контроле ведомства.

Напомним, что в ходе конфликта мама ребенка, которому врач отказал в экстренной медицинской помощи, получила серьезные травмы. У женщины сломана рука и диагностировано сотрясения головного мозга. Также после посещения больницы пошатнулось и психическое здоровье ребенка – малыш сильно испугался и на данный момент лечится от панических атак.

По утверждению приморских СМИ стоматолог пришел в ярость после того, как мама потребовала от него письменный отказ, а также начала снимать происходящее на мобильный телефон. В попытке прекратить съемку мужчина начал выкручивать жительницы Уссурийска с ребенком на руках кисти рук, ломать пальцы и наносить удары по голове локтем.

Екатерина Цой