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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Прокуратура заинтересовалась «нецензурным» уроком русского в Приморье

школа

Видео урока успело разлететься в социальных сетях

 

Прокуратура края решила проверить сообщения СМИ, в которых рассказывалось о «необычном» уроке русского языка, где дети разбирали фразу с нецензурным словом, сообщает ИА DEITA.RU.

 Как пояснили в краевом ведомстве, видео, которое снял один из учеников на уроке, широко разошлось в социальных сетях и средствах массовой информации Приморья. В сообщениях говорится, что это произошло в Уссурийском ГО.

Прокуратура заинтересовалась видео – теперь школу проверят на соблюдение закона о правах детей и образовании.

Отмечается, что решение ведомство примет по результатам всех необходимых проверок. 

Александра Маслова

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