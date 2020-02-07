Прокуратура заинтересовалась «нецензурным» уроком русского в Приморье

Прокуратура края решила проверить сообщения СМИ, в которых рассказывалось о «необычном» уроке русского языка, где дети разбирали фразу с нецензурным словом, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пояснили в краевом ведомстве, видео, которое снял один из учеников на уроке, широко разошлось в социальных сетях и средствах массовой информации Приморья. В сообщениях говорится, что это произошло в Уссурийском ГО.

Прокуратура заинтересовалась видео – теперь школу проверят на соблюдение закона о правах детей и образовании.

Отмечается, что решение ведомство примет по результатам всех необходимых проверок.