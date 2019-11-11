Прокуратура заинтересовалась увольнениями с авиационного завода

На 322-м Авиационном ремонтном заводе в селе Воздвиженка военное надзорное ведомство провело проверку исполнения закона, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Примосркого края.

Как отметил председатель местной профсоюзной организации, военной прокуратуре были представлены доказательства нарушения сроков контрактования гособоронзаказа, авансирования и оплаты уже выполненных работ. Деньги коллективу авиапредприятия задерживает ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

В течение этого года более 180 работников предприятия уволились, еще 330 человек могут покинуть свои рабочие места до конца года. Однако дирекция предприятия и профсоюз надеются сохранить коллектив, поэтому они предложили провести встречу с акционерной компанией, однако госкомпания пока не отвечает на запросы профсоюза.

Отметим, что на Дальнем Востоке подобных заводов по ремонту военной авиации больше нет.

322-й Авиационный ремонтный завод единственное предприятие по ремонту военной авиации расположенный на Дальнем Востоке.

Напомним, что также сокращение персонала происходит на авиационном заводе «Прогресс». Там по планам профсоюза к концу года на предприятии должно статься менее пяти тысяч человек. В начале октября по этому вопросу жители города провели митинг около завода. Основными проблемами оборонпредприятий является отсутствие государственного заказа или его небольшое финансирование.

Также ранее DEITA.RU писала о том, что до 2025 года на Прогрессе планируется уменьшить производственную территорию. Оптимизацией производства в холдинге Вертолеты России, по мнению депутата Заксобрания, занимается бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Как заявлял управляющий директор предприятия Юрий Денисенко, сокращений на предприятии нет, люди увольняются по соглашению, а также у многих закончились срочные договоры.

Иван Юрьев