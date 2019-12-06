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Прокуратура занялась делом Пака

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Проверку дела экс-руководителя Медцентра ДВФУ Олега Пака начала прокуратура Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает прокуратура Приморского края, проверка началась по заявлению самого врача.

Скандал начался с того, что 29 ноября на тот момент руководителя ДВФУ Олега Пака отстранили от должности. Первое время представители учебного заведения объясняли такое решение довольно размыто – «из-за выявленных ограничений на занятие трудовой деятельностью».

Позже делом врача заинтересовался Олег Кожемяко, отмечая, что более шести лет на посту главы Медцентра Олег Пак проявлял себя исключительно как высокопрофессиональный врач и талантливый организатор – за все время работы не было ни одной жалобы со стороны пациентов или коллег Пака – все оценивали его деятельность и заслуги исключительно положительно.

Однако, вскоре стала известна истинная причина ухода врача с руководящего поста – в 2010 году он был осужден за избиение уже бывшей жены по статьям «Оскорбление» и «Побои». Вуз подчеркнул, что при трудоустройстве Пак «опустил» эти детали биографии.

В прокуратуре добавили, что 17 декабря будет рассмотрен иск Пака о восстановлении в работе.

Напомним, что дело получило широкий общественный резонанс, очень многие жители Приморья и Дальнего Востока поддержали врача, составив различные петиции. Позже на стороне Пака выступил лично глава региона Олег Кожемяко.

 

Александра Маслова

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