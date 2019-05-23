Такое заявление Николай Пилипчук сделал накануне, 22 мая, пообщавшись с предпринимателями на конференции «Бизнес у моря», сообщает DEITA.RU.

Возможность рассказать о своих проблемах лично руководителю надзорного ведомства у приморского бизнеса появилась в рамках круглого стола «Бизнес час: открытый разговор с прокурором». Одна из них - это бесконечные отписки, которые получают предприниматели в ответ на обращения в органы госвласти, в том числе в прокуратуру. По мнению предпринимателей, работа надзорного ведомства все чаще сводится к пересылке жалоб тем же лицам, на которых жалуются бизнесмены.

«Прокуратура, получая обращение на бездействие должностного лица, пересылает его этому же лицу, не принимая никаких мер прокурорского реагирования. К сожалению, это происходит неоднократно. Какие меры вы планируете предпринять, чтобы изменилась процедура рассмотрения жалоб и обращений?» – задала свой вопрос юрист Марина Шестун. Добавив, что получить необходимый ответ получается только после обивания всех порогов.

Николай Пилипчук признал, что подобные случаи действительно имеют место быть, но первостепенная задача прокурора заключается в том, чтобы не наказать чиновника, а заставить его работать.

«Вы поймите, что если начальник отдела департамента неправильно разрешил или не вовремя решил вопрос, тогда прокурор отправляет обращение руководителю департамента. В то же время, я с Вами в чем-то и согласен. Я посмотрел обращения и увидел, чтобы были такие факты, когда прокуратура перенаправляла заявление в тот орган, где заявления не рассмотрят. Подобные случаи я буду пресекать, ответственных лиц привлекать к ответственности, но вначале выпишу предупреждение», – ответил прокурор Приморья.

Иван Крышан