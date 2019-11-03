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Прокурорам-пенсионерам дадут большие квартиры

Квартира

Рассчитывать на щедрость от государства смогут и следователи, вышедшие на пенсию, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы в билжайшее время рассмотрят законопроект, инициированный правительством РФ. Проект закона предполагает возможность для прокуроров и следователей на пенсии улучшить жилищные условия и получить квартиры большей площади, чем положено.

Как стало известно «Парламентской газете», если прокурор или следователь стоял на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, то после выхода на пенсию он не только сохранит свое право на получение жилья от государства, но и сможет получить квартиру метражом больше, чем положено. Правда каждый лишний метр придется оплатить по средней рыночной цене в регионе.

Сейчас таким правом обладают только действующие следователи и прокуроры.

Елена Миронова

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