Заказник «Туколонь» полыхает, пожар тушат и ищут виновных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс. Предполагается, что этими самыми виновными являются представители природоохранной прокуратуры, сотрудник полиции, съемочная группа или присутствовавшие на объекте журналисты.

В Иркутской области загорелся заказник. В правительстве региона передают, что это могло произойти по вине посетителей, которые неосторожно бросали окурки на землю. По словам свидетелей, как было установлено, перед возгоранием на месте присутствовали вышеупомянутые лица: сотрудники прокуратуры, члены съемочной группы, полицейский и несколько человек с ними. Мужчины предпочли курить, оставляя окурки на земле. Больше посетителей на объекте не было.

Авиалесоохрана в настоящее время вынуждена тушить 35 га леса, привлекая к делу парашютистов. Виновных ищут. Первым арестованным стал областной министр лесного комплекса Сергей Шеверда, но иркутский губернатор Сергей Левченко защищает его, утверждая, что назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ "Рослесозащита".

Анастасия Туркова