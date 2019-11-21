Прокурорский казус обнаружили в Сети

Фото распространяется по соцсетям, сообщает DEITA.RU.



Города Приморья уже четвертый день сражаются со снегом и льдом. Горожане не переставая жалуются, а пресс-службы отчитываются об уборке.

Один из самых проблемных городов, Уссурийск, рассмешил пользователей соцсетей. Местные жители сфотографировали вход в здание городской прокуратуры – лестница покрыта льдом.

«Что можно говорить о городе, если даже ступеньки прокуратуры во льду», – гласит подпись к фото.

«У них все на контроле», – шутят пользователи соцсети.

Елена Миронова