Прокурорский казус обнаружили в Сети

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снег

Фото распространяется по соцсетям, сообщает DEITA.RU.

Города Приморья уже четвертый день сражаются со снегом и льдом. Горожане не переставая жалуются, а пресс-службы отчитываются об уборке.

Один из самых проблемных городов, Уссурийск, рассмешил пользователей соцсетей. Местные жители сфотографировали вход в здание городской прокуратуры – лестница покрыта льдом.

«Что можно говорить о городе, если даже ступеньки прокуратуры во льду», – гласит подпись к фото.

«У них все на контроле», – шутят пользователи соцсети.

Елена Миронова

чистка
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