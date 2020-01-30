Промышленный эксперт: коронавирус ударил по Дальнему Востоку

Пока СМИ ведут оперативный подсчет подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, умерших и выздоровевших, правительство России временно закрыло пешеходную и автомобильную границу с Китаем. К каким последствиям приведет это решение, выясняло DEITA.RU.

Как рассказал DEITA.RU промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов, закрытие границы между Россией и Китаем для автомобильного и пешеходного сообщения и ограничение количества железнодорожных перевозок между обоим странами - правильная мера для предотвращения распространения коронавируса 2019-nCoV, учитывая, что зараженные им выявлены уже во всех районах Китая, а эффективной вакцины против него еще не разработано.

Однако с ее реализацией неизбежны проблемы для жителей приграничных с КНР российских регионов. Во-первых, следует ожидать подъема цен на продовольствие, прежде всего, на овощи, активно поставляемые на Дальний Восток китайскими торговцами: они на Дальнем Востоке выращиваются в крайне ограниченных количествах и поэтому их дефицит с последующим подорожанием неизбежен.

Во-вторых, на Дальнем Востоке продается много товаров народного потребления, произведенных в Китае. Наша промышленность не сможет быстро наладить их выпуск, соответственно, повышение цен на них неизбежно, правда, может быть оно случится не так быстро, как рост стоимости продуктов питания.

«В-третьих, рухнет поток китайских туристов на Дальний Восток, создав тем самым финансовые проблемы местным фирмам, специализирующимся на их обслуживании. Но от «железного занавеса» на границе пострадают и близкие к России регионы и города Китая, например, Хуньчунь. В нем нынешний 2020 год встретили порядка 10 тысяч граждан России, тогда как население самого Хуньчуня - всего лишь около 230 тысяч человек. Это принесло ему примерно 3 млн. долларов. Россияне любят посещать в его рестораны и массажные салоны, продаваемые в его магазинах товары довольно дешевые. Теперь местный бизнес понесет убытки. Так что коронавирус уже ударил по Дальнему Востоку и негативные экономические последствия от него могут не заставить себя ждать», - считает Леонид Хазанов.

Дмитрий Санников