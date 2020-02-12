Промышленный парк для развития бизнеса построят в Большом Камне

В рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса Приморского края в Большом Камне планируется строительство первого в Приморье промышленного парка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт Правительства ПК.

Общая площадь парка будет составлять 172 гектара, при этом 17,5 гектар будут занимать производственные и складские помещения, офисные здания, которые можно будет снять в аренду. На данный момент идут подготовительные работы по согласованию проекта, а начало запуска планируется на 2021 год.

По мнению экспертов, большим преимуществом данного парка станет то, что арендаторы сразу получат оснащенные всей необходимой инфраструктурой участки – с электричеством, газом, дорогами. А благодаря тому, что данный проект осуществляется в рамках национальной программы, предприниматели смогут оформить аренду участков по льготной кредитной ставке, значительно ниже рыночной.





Еще одним преимуществом промышленного парка станет близкое соседство с судостроительным комплексом «Звезда». Эксперты отмечают, что большие предприятия становятся своеобразным магнитом для привлечения малого и среднего бизнеса.

Воспользоваться новой промзоной смогут как малые предприниматели, так и крупный бизнес, а также представители иностранных компаний. Все они попадут под льготы Свободного порта Владивосток.

Срок окончания реализации строительства проекта планируется на конец 2023 года. Предполагается, что данная площадка обеспечит жителей Приморья новыми рабочими местами (порядка 600) и принесет дополнительные налоговые отчисления.