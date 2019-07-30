Причиной серьёзных проблем с лесом экологи назвали сильные пожары в Сибири, сообщает DEITA.RU.

Всемирный фонд дикой природы озаботился стихийным бедствием на территории России. Уже несколько дней в регионах Сибири и Дальнего Востока бушуют сильные пожары, которые угрожают экосистеме страны в целом.



По словам защитников природы, последствия от нынешнего разгула огня можно будет оценить лишь через несколько лет. По словам Константин Кобяков, который представляет WWF в России, пожары могут уничтожить критически важные объёмы промыслового леса.

По его мнению, многие деревья способны пережить пожары, но после этого они уже не подлежат срубу для заготовки сырья. Как отмечают эксперты, из-за разгула стихии ежегодно Россия лишается до 10 миллионов гектаров леса.

Дмитрий Шевченко