Денег на пропаганду безопасного автомобильного движения в Приморье нет, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали участники пресс-конференции, посвященной федеральной программе «Навстречу безопасности».



Как отметили сотрудники приморского ГИБДД, занимающиеся пропагандой в сфере безопасности дорожного движения, при каждом обращении за финансированием их отправляют, говоря, что денег нет.

Такое же мнение высказали и представители общественности, которые проводят профилактические мероприятия, где дети в игровой форме узнают о безопасности дорожного движения и изучают ПДД.

«Часто сталкиваемся с ситуацией, когда денег катастрофически не хватает на проведение того или иного мероприятия», - отметили представители общественности.

При этом представитель краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей заявил, что на обеспечение программ по профилактике безопасного дорожного движения в этом году выделили порядка 100 миллионов рублей.

«Финансирование проходит в рамках государственной программы. В этом году предусмотрено 101 миллион рублей. В этом году половина средств пойдет на приобретение 18 комплексов фото и видеофиксаций, еще 40 млн рублей на техническое обслуживание, уже установленных по краю. Еще 10 млн рублей будут потрачены пропагандистские мероприятия, из них 7,5 млн рублей будут потрачены на брошюры и выступления на радио, еще 1,5 млн рублей уйдет на обучение сотрудников аварийных служб», - отметил специалист краевого департамента.

Отметим, что госпрограмма работает на протяжении последних несколько лет. Однако это не особенно помогает Приморскому краю, который в настоящее время занимает шестую строчку в числе самых аварийных регионов страны. В последние годы количество ДТП в крае только увеличивается.

Иван Юрьев