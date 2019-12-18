«Пропал муж» - полицию обяжут быть отзывчивей

Завершается доработка закона «О полиции», который теперь пополнится рядом гуманистических норм, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», теперь, в случае нахождения гражданина, к примеру, в больнице, полиция будет обязана связаться с близкими родственниками пострадавшего и рассказать о его текущем положении и о том, в каком лечебном учреждении тот находится.

Кроме того, новелла обяжет стражей порядка отвечать на все звонки о том, что близкий человек пропал. Сейчас, по словам авторов инициативы, полиция не спешит искать пропавшего человека. «Муж загулял», «дочь пошла в гости к мальчику, все нормально», - такие ответы нередки в полиции. В большинстве случаев, как отмечает статистика, так и случается – и пропавшие люди приходят наутро целыми и невредимыми.

Однако, бывают и действительно трагические случаи, когда пропавшему человеку угрожает реальная опасность. Скептичный настрой, хотя и помогает экономить время, в одном из 10 случаев может стоить жизни. Теперь полицию обяжут реагировать на все сообщения подобного рода.

Отмечается, что проект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму.

Александра Маслова