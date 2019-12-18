Новости
Кремль придумал, как «съесть» Фургала
18 Декабрь 2019, 10:45
«Мне надо это?»: Родителей беспокоят изменения в системе образования
18 Декабрь 2019, 10:30
Депутат попал под следствие из-за дорожного ремонта
18 Декабрь 2019, 10:15
ДОМ.РФ готов оказать содействие в разрешении ситуации с ЖСК «Остров»
18 Декабрь 2019, 10:06
Неожиданный прогноз по рублю дал Сбербанк
18 Декабрь 2019, 10:00
Пять японских судов поймали на Курилах
18 Декабрь 2019, 09:45
«Пропал муж» - полицию обяжут быть отзывчивей
18 Декабрь 2019, 09:30
Еще один дальневосточный мэр попался на взятке
18 Декабрь 2019, 09:15
«Пропал муж» - полицию обяжут быть отзывчивей
Завершается доработка закона «О полиции», который теперь пополнится рядом гуманистических норм, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает «Российская газета», теперь, в случае нахождения гражданина, к примеру, в больнице, полиция будет обязана связаться с близкими родственниками пострадавшего и рассказать о его текущем положении и о том, в каком лечебном учреждении тот находится.
Кроме того, новелла обяжет стражей порядка отвечать на все звонки о том, что близкий человек пропал. Сейчас, по словам авторов инициативы, полиция не спешит искать пропавшего человека. «Муж загулял», «дочь пошла в гости к мальчику, все нормально», - такие ответы нередки в полиции. В большинстве случаев, как отмечает статистика, так и случается – и пропавшие люди приходят наутро целыми и невредимыми.
Однако, бывают и действительно трагические случаи, когда пропавшему человеку угрожает реальная опасность. Скептичный настрой, хотя и помогает экономить время, в одном из 10 случаев может стоить жизни. Теперь полицию обяжут реагировать на все сообщения подобного рода.
Отмечается, что проект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму.
Александра Маслова