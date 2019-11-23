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Пропавших рыбаков ищут в Приморье
Приморские спасатели продолжают поиски пропавшей шхуны «Муксун», сообщили DEITA.RU в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.
За прошедшие сутки группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО в составе обследовала 30 км береговой черты от мыса Елизарова до мыса Пашинникова в заливе Восток.
Спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда и ДВРПСО единиц техники обследовано 5,2 км береговой черты бухты Лазурная.
Группа волонтеров вела поиск по береговой черте бухты Андреева. Обследовано 5 км.
Сегодня, в субботу 23 ноября поиск проводится группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО в бухте Муравьиная, силами волонтёров в районе мысов Ахлестышева и Тобизина. Ежедневно поиск проводится проходящими через район поиска судами.
Всего обследовано 2540,5 кв. км поверхности водной акватории, 8000 кв. м дна и 236,7 км береговой черты.
Напомним, что 12 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о потере связи со шхуной «Муксун» при переходе из Владивостока в бухту Светлая Тернейского района. На шхуне находилось 2 человека.
Дмитрий Санников