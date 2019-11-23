telegr wh call

Новости

Движение по хабаровской трассе ограничено из-за гололеда

23 Ноябрь 2019, 13:59

В дома приморских «карасиков» зашла техника

23 Ноябрь 2019, 13:03

Пропавших рыбаков ищут в Приморье

23 Ноябрь 2019, 12:36

«Будьте осторожны»: Кубай предупредил приморцев

23 Ноябрь 2019, 12:20

Как наказать за телефон за рулем рассказали в МВД

23 Ноябрь 2019, 11:30

Немецкое авто снесло магазин во Владивостоке

23 Ноябрь 2019, 11:16

«Батя не спрятал ключи»: парнишка взял автобус и протаранил дом

23 Ноябрь 2019, 10:53

Радиационный инцидент близ Дальнего Востока оценил Роспотребнадзор

23 Ноябрь 2019, 10:21

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Пропавших рыбаков ищут в Приморье

море, лето, лодка

Приморские спасатели продолжают поиски пропавшей шхуны «Муксун», сообщили DEITA.RU в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

За прошедшие сутки группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО в составе обследовала 30 км береговой черты от мыса Елизарова до мыса Пашинникова в заливе Восток.

Спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда и ДВРПСО единиц техники обследовано 5,2 км береговой черты бухты Лазурная.

Группа волонтеров вела поиск по береговой черте бухты Андреева. Обследовано 5 км.

Сегодня, в субботу 23 ноября поиск проводится группой спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО в бухте Муравьиная, силами волонтёров в районе мысов Ахлестышева и Тобизина. Ежедневно поиск проводится проходящими через район поиска судами.

Всего обследовано 2540,5 кв. км поверхности водной акватории, 8000 кв. м дна и 236,7 км береговой черты.

Напомним, что 12 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о потере связи со шхуной «Муксун» при переходе из Владивостока в бухту Светлая Тернейского района. На шхуне находилось 2 человека.

Дмитрий Санников

Читайте также:

«Здравый смысл оставил рыбаков»: МЧС о пропавших

Спасатели ищут пропавших рыбаков

Появились новости о пропавших рыбаках

Популярное

Шойгу рвет и мечет: воры сорвали оборонзаказ

Жириновский публично напал на Трутнева из-за губернатора

Синоптики опубликовали пугающий прогноз на выходные

Гендиректор аэропорта Владивосток покинул пост
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...