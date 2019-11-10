Пропавший аквалангист найден в Японском море

Пропавший накануне аквалангист найден живым в Уссурийском заливе, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По имеющейся информации, в воскресенье, 10 ноября, восемь часов утра благодаря проведённому оповещению в районе поиска судов мужчина был обнаружен экипажем проходящего «Тигр-2» в 17 километрах от берега в районе поворотного буя в Уссурийском заливе.

В 8 часов 26 минут по местному времени дайвер поднят из воды. Состояние мужчины удовлетворительное. На судне мужчине была оказана вся необходимая помощь. В 10 часов 50 минут по заходу судна в порт Владивосток пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи.

Напомним, 8 ноября спасателям поступила информация о том, что полиции необходимо оказать помощь в поиске 31-летнего жителя посёлка Тавричанка, который нырял в снаряжении с аквалангом в районе мыса Вятлина на расстоянии 200 метров от берега с катера и пропал.

В течение двух дней поиск аквалангиста проводился спасателями Владивостокской городской службы спасения. Было дано оповещение проходящим мимо морским судам.

Екатерина Брязгунова