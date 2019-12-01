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Пропавший катер найден в Японском море
Пропавший в субботу, 30 ноября, катер удалось обнаружить в Уссурийском заливе. Два человека на маломерном судне спасены, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, информация о том, что два человека вышли из дальневосточной столицы в Уссурийский залив на пластиковом судне и исчезли со связи, появилась около часа ночи в воскресенье.
Незамедлительно на помощь людям были брошены силы спасательного судна, на борту которого находились три человека. Кроме того, к поискам маломерного катера привлекли вертолет Ми-8.
На данный момент судно найдено и его буксируют к берегу. Люди на борту живы и здоровы.
Спасатели напоминают, что сезон навигации закончился более двух недель назад. Выход в море на сегодняшний день может быть опасен для жизни.
Екатерина Брязгунова