Пропавший катер найден в Японском море

Пропавший в субботу, 30 ноября, катер удалось обнаружить в Уссурийском заливе. Два человека на маломерном судне спасены, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, информация о том, что два человека вышли из дальневосточной столицы в Уссурийский залив на пластиковом судне и исчезли со связи, появилась около часа ночи в воскресенье.

Незамедлительно на помощь людям были брошены силы спасательного судна, на борту которого находились три человека. Кроме того, к поискам маломерного катера привлекли вертолет Ми-8.

На данный момент судно найдено и его буксируют к берегу. Люди на борту живы и здоровы.

Спасатели напоминают, что сезон навигации закончился более двух недель назад. Выход в море на сегодняшний день может быть опасен для жизни.

Екатерина Брязгунова