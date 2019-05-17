Как отметили в администрации, оборудование для детской площадки установлено на территории МАУК «Лесопарк» в октябре 2018 года. Все детские снаряжения были даже запечатлены на камеру. Единственным исключением стал детский комплекс под названием «Космос». Его пришлось установить на Соборной площади.

При этом один элементы детской площадки, а именно: канатная конструкция «Трио», была демонтирована, но уже 1 июня она вернется на пляж у реки Старицы.

Ранее прошла информация о том, что российский президент Владимир Путин возмущен историей с невозведенной детской площадкой в Рязани. Глава государства дал поручение руководителя Следственного комитета России Александру Бастрыкину выяснить все обстоятельства случившегося.

Екатерина Брязгунова