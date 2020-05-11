Пропуска для выхода из дома отменили в регионе

С 12 мая пропуска, необходимые для выхода из дома, отменяют в Татарстане, сообщает ИА DEITA.RU.

Как следует из документа, размещенного на официальном портале нормативных актов, в регионе отменяется значительное количество ограничений, действовавших с 19 марта на фоне коронавирусной пандемии. Выпускали местных жителей из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действовали 60 минут. В новом документе пропусков для выхода на улицу не нужно, а самоизоляция носит рекомендательный характер.

Остаются в числе запрещенных проведение массовых досуговых и культурных мероприятий, работа кинотеатров, спортивных, торгово-развлекательных центров, ресторанов и кафе, бань и саун.

При этом есть в постановлении и ужесточение некоторых мер. Кроме обязательного ношения масок в общественных местах, теперь с 12 мая жителям и гостям Татарстана нужно обязательно иметь на руках перчатки.

Накануне в Приморье продлили режим повышенной готовности по 31 мая включительно. Глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что в связи со сложившейся в Приморском крае эпидемиологической обстановкой и ежедневым приростом заболевших на всей его территории, введение послаблений будет преждевременной мерой.