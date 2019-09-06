Пропускать ли машину депутатов с маячками и что будет, если не пропустить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на АВТОритер.

Порой на дорогах появляются авто с мигалками, которые слепят вас дальним светом, требуют уступить дорогу, но явно спешат не по важным делам и не на поимку преступников или спасение жизни граждан. Закон обязывает автолюбителя пропускать спецтранспорт, который едет по служебным делам, и у которого включены световой и звуковой сигналы.

Если вы видите обыкновенную машину, на которой имеется разве что синяя сирена, вы можете задуматься. Это нередко машины власть имущих, которые мчатся по своим делам. Вы можете его не пропускать, если он использует только проблесковый маячок – за это нет штрафов. А вот если к световому сигналу идет звуковой – закон обязывает вас уступить дорогу. Но и тут штраф не превысит 300 рублей, даже если вам его кто-нибудь и выпишет. Что вряд ли, поскольку в машине едет, как правило, не инспектор ГИБДД.

Поэтому только вам решать, хотите ли вы пропускать такие авто, или нет.

Анастасия Туркова