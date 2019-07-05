Прорыв дамбы власти свалили на крабов
Неожиданную причину прорыва дамбы назвали власти индийского штата Махараштра, сообщает DEITA.RU по материалам Hindustan Times.
По мнению министра водных ресурсов региона Танаджи Саванта, прорыв дамбы «Тиваре» произошел из-за нашествия крабов, которые, увеличивая свою численность, начали устраивать в ней огромные норы и разрушать плотину.
Прорыв дамбы спровоцировал серьезное наводнение. Ниже плотины по течению было затоплено семь населенных пунктов, а 12 одноэтажных домов были полностью смыты потоками воды. По последней официальной информации, погибли 18 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.
Тем временем все новые факты выясняются относительно дамбы в Тулуне Иркутской области. Построили ее в 2008 году, и местные начальники отчитались, что она спасет город от наводнений на сто лет. Они ошиблись лет этак на 90. 28 июня 2019 года прорвало защитную дамбу на реке Ия в городе Тулун, а 29 июня напора воды не выдержала дамба на реке Ока (притоке Ангары).
Проблемы с большой водой и на Дальнем Востоке. Как сообщает администрация Благовещенска, дорожные службы города ведут откачку воды с улично-дорожной сети.Кроме того, отрабатываются проблемные места, о которых сообщают диспетчеры единой дежурно - диспетчерской службы.
Дмитрий Санников