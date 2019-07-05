Неожиданную причину прорыва дамбы назвали власти индийского штата Махараштра, сообщает DEITA.RU по материалам Hindustan Times.

По мнению министра водных ресурсов региона Танаджи Саванта, прорыв дамбы «Тиваре» произошел из-за нашествия крабов, которые, увеличивая свою численность, начали устраивать в ней огромные норы и разрушать плотину.

Прорыв дамбы спровоцировал серьезное наводнение. Ниже плотины по течению было затоплено семь населенных пунктов, а 12 одноэтажных домов были полностью смыты потоками воды. По последней официальной информации, погибли 18 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Тем временем все новые факты выясняются относительно дамбы в Тулуне Иркутской области. Построили ее в 2008 году, и местные начальники отчитались, что она спасет город от наводнений на сто лет. Они ошиблись лет этак на 90. 28 июня 2019 года прорвало защитную дамбу на реке Ия в городе Тулун, а 29 июня напора воды не выдержала дамба на реке Ока (притоке Ангары).

Проблемы с большой водой и на Дальнем Востоке. Как сообщает администрация Благовещенска, дорожные службы города ведут откачку воды с улично-дорожной сети.Кроме того, отрабатываются проблемные места, о которых сообщают диспетчеры единой дежурно - диспетчерской службы.



Дмитрий Санников