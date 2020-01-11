«Прощай эпоха»: ВГТРК закрывает свои телепередачи

Телекомпания ВГТРК закрывает привычные россиянам телепередачи, сообщает DEITA.RU. Пока было приостановлено производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты», а «Сам себе режиссер» вообще закрыли.

Производство традиционных для россиян телепередач решила остановить телекомпания ВГТРК. Из эфира пропадут авторская программа Евгения Петросяна «Смехопанорама», которая выходила на протяжение 25 лет. Кроме этого, остановилось производство программы «Утренняя почта», которая в эфире продержалась почти 50 лет. Впервые в эфире ее показали 1973 году.

Накануне стало известно, что ВГТРК закрыло передачу «Сам себе режиссер», которой в этом году исполнилось 28 лет. О ее закрытии объявил ведущий Алексей Лысенко опубликовал видео в Интернете, в котором поблагодарил всех, кто принимал участие в ее создании. Отмтим, что все эти передачи выходили утром в выходные дни.

ВГТРК – это федеральное государственное унитарное предприятие, которое включает несколько телеканалов и радиостанций. Основными телеканалами можно назвать Россия-1, Россия-К, Россия-24 и Карусель. Среди радиоканалов – это Радио Россия, радио Маяк, Вести ФМ и Культура. Руководит холдингом Олег Добродеев.

Иван Юрьев