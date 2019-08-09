Будьте внимательны, такие, на первый взгляд не серьёзные нарушения, могут обернуться не только штрафом, но и лишением прав. DEITA.RU решило напомнить водителям о самых распространенных нарушениях, за которые можно попрощаться правами.

1. Кататься по железнодорожным путям за территорией железнодорожного переезда, а также выезжать на красный светофор, закрытый или закрывающийся шлагбаум нельзя. Остановиться или припарковаться на железнодорожном переезде тоже не получится, кроме того, что это опасно, это ещё и дорого. За подобные проступки вам грозит штраф 1000 рублей. Но можно и попрощаться с правами на 3-6 месяцев. Если нарушите второй раз, церемоний больше не будет – лишение на один год.

2. За выезд на встречную полосу, в том числе и на трамвайные пути встречного направления, вам грозит штраф в пять тысяч рублей, также вы можете потерять право водить автомобиль от четырёх месяцев до полугода, за второе подобное нарушение – год без прав. Та же судьба ждёт водителей, которые выехали на «встречку» по односторонней дороге.

3. С большим вниманием сотрудники ГИБДД относятся к детской безопасности, особенно в тёмное время суток. Так, если не соблюдать правила перевозки детской группы в автобусе, то несознательный водитель получит штраф пять тысяч рублей или попрощается с правами на срок от четырёх месяцев до полугода. А вот должностные лица должны будут заплатить в казну – 50 тысяч рублей, юридические лица – 200 тысяч рублей.

4. Если вы стали виновником ДТП и есть пострадавшие, которые получили небольшие повреждения, то вам выпишут штраф от 2500 до 5000 рублей, в худшем из вариантов – права заберут на год или полтора.

5. Наказание ужесточается, если пострадавший получил серьёзные травмы. Придётся выплатить от 10 до 25 тысяч рублей, а вот водительского удостоверения могут уже лишить на полтора или два года.

6. Если вы сбежали с места аварии, то никакого штрафа не будет. За такой проступок сразу лишают прав на год или полтора. А также могут арестовать, правда, максимальный срок такого задержания 15 суток.

7. А вот бунтовать против стражей порядка, если они хотят проверить, пьяны ли вы, не стоит, если не хотите лишиться прав на полтора или два года, да еще и штраф в три тысячи заплатить.

8. По правилам, водителю запрещено употреблять алкоголь, наркотики или психотропные вещества, после ДТП. А также, если вас остановили правоохранители, воздержитесь от подобного веселья до момента освидетельствования. Иначе – штраф 30 тысяч рублей и «прощайте» права, на срок от 1,5 до 2 лет

9. Если не будете уступать спецмашинам с маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, готовьте 500 рублей, но кроме штрафа вас также могут лишить прав от одного месяца до трех.

Екатерина Кононенко