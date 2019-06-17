Прошел 17-й региональный конкурс «Торговая марка года-2018»
Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей, сообщает DEITA.RU. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.
Проект действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. Конкурс «Торговая марка года» имеет следующие региональные уровни: Торговая марка города, Торговая марка края, Торговая марка Дальнего Востока. В рамках каждого географического сегмента идет выбор победителей в каждой обозначенной проектом категории товаров и услуг по каждой номинации конкурса. Ежегодно приморские бренды, являясь нашей гордостью, подтверждают свой статус на всех региональных уровнях проекта.
Номинации конкурса:
- Сила бренда
- Лучшее профессиональное решение торговой марки
- Популярность торговой марки «Народная марка»
- Региональный бренд
- Популярный бренд
- Инновационный бренд
- Социально-ответственный бренд
- Детский бренд
- Зеленая марка
- Живой продукт
- Экологичная марка
- Активное продвижение здорового образа жизни
|Категория
|Компания
|Номинация
|Продовольственные товары
|OOO «Ермак»
|Продовольственные товары
|Надежность и профессионализм
|OOO «Ратимир»
|Популярность торговой марки «Народная марка»
|ООО «Компания Новое Время»
|Живой продукт
|Непродовольственные товары
|ООО «Мир Упаковки»
|Региональный бренд
|Связь, телекоммуникации, Интернет
|Интернет-портал «ZRpress»
|Региональный бренд
|Бизнес-портал IPRIM.RU, ООО «Интерактивный город»
|Инновационный бренд
|OOO «ДЕЙТА»
|Инновационный бренд
|РИА «VladNews»
|Сила бренда
|Транспорт, логистика (морской, авиа, авто, ж/д, инфраструктура транспорта)
|Акционерное общество «Авиакомпания Аврора»
|Региональный бренд
|Товары и услуги для бизнеса
|OOO «ТОРГОВЫЙ ДОМ МОДЕРН ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС»
|Надежность и профессионализм
|Услуги и сервис
|OOO «Мазер Групп»
|Сила бренда
|Туризм
|«Туристско-информационный центр Приморского края»
|Региональный бренд
|СМИ
|«Деловой журнал ЭFFECT»
|Популярный бренд
|«Приморская газета»
|Сила бренда
|Газета «Владивосток»
|Социально-ответственный бренд
|Журнал «АВТОМИР»
|Региональный бренд
|Журнал «Профиль бизнеса»
|Региональный бренд
|ИА «Приморье24»
|Популярность торговой марки «Народная марка»
|OOO «МРадио»
|Популярный бренд
|ООО «Лемма»
|Популярный бренд
|ООО «Радио Ви-Би-Си»
|Сила бренда