кубок, награда, соревнования
Источник изображения: Сергей Трэйне

Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей, сообщает DEITA.RU. С 2010 года конкурс носит статус регионального - «Торговая марка года Дальнего Востока» и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Проект действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. Конкурс «Торговая марка года» имеет следующие региональные уровни: Торговая марка города, Торговая марка края, Торговая марка Дальнего Востока. В рамках каждого географического сегмента идет выбор победителей в каждой обозначенной проектом категории товаров и услуг по каждой номинации конкурса. Ежегодно приморские бренды, являясь нашей гордостью, подтверждают свой статус на всех региональных уровнях проекта. 

Номинации конкурса:

  • Сила бренда
  • Лучшее профессиональное решение торговой марки
  • Популярность торговой марки «Народная марка»
  • Региональный бренд
  • Популярный бренд
  • Инновационный бренд
  • Социально-ответственный бренд
  • Детский бренд
  • Зеленая марка
  • Живой продукт
  • Экологичная марка
  • Активное продвижение здорового образа жизни

Категория Компания Номинация
Продовольственные товары OOO «Ермак» Продовольственные товары
Надежность и профессионализм
OOO «Ратимир»
Популярность торговой марки «Народная марка»
ООО «Компания Новое Время» Живой продукт
Непродовольственные товары ООО «Мир Упаковки» Региональный бренд
Связь, телекоммуникации, Интернет Интернет-портал «ZRpress» Региональный бренд
Бизнес-портал IPRIM.RU, ООО «Интерактивный город» Инновационный бренд
OOO «ДЕЙТА» Инновационный бренд
РИА «VladNews» Сила бренда
Транспорт, логистика (морской, авиа, авто, ж/д, инфраструктура транспорта) Акционерное общество «Авиакомпания Аврора» Региональный бренд
Товары и услуги для бизнеса OOO «ТОРГОВЫЙ ДОМ МОДЕРН ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» Надежность и профессионализм
Услуги и сервис OOO «Мазер Групп» Сила бренда
Туризм «Туристско-информационный центр Приморского края» Региональный бренд
СМИ «Деловой журнал ЭFFECT» Популярный бренд
«Приморская газета» Сила бренда
Газета «Владивосток»
Социально-ответственный бренд
Журнал «АВТОМИР» Региональный бренд
Журнал «Профиль бизнеса» Региональный бренд
ИА «Приморье24»
Популярность торговой марки «Народная марка»
OOO «МРадио» Популярный бренд
ООО «Лемма» Популярный бренд
ООО «Радио Ви-Би-Си» Сила бренда