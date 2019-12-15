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Прошлое Владивостока выкорчевывают из настоящего

ахлестышева ларек

Незаконные торговые павильоны убирают с улиц Владивостока и популярных мест отдыха, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.

Коммерческие ларьки – важный пласт истории Владивостока. Появлявшиеся где угодно с конца 1980-х годов, они даже смогли неофициально переименовать улицу Адмирала Фокина в Торговую. После жестких мер городских властей оттуда ларьки исчезли, улице стало прививаться и приклеиваться неофициальное название Арбат.  С припаркованными автомобилями на псевдопешеходной улице это слабо увязывается, но это уже и неважно.

Важно, что городские власти продолжают бороться  с незаконной торговлей и самовольным размещением объектов под эти цели. Специалисты мэрии Владивостока ежедневно выходят в рейды по выявлению таких точек и их демонтажу.

Как рассказали в администрации города, на этой неделе службы демонтировали и вывезли на площадку временного хранения павильон из сэндвич-панелей с улицы Черемуховой. Кроме того, бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» на этой неделе работала и на одном из популярных мест отдыха горожан в районе Ахлестышева. Здесь под снос пошли сразу 11 беседок, 9 столов с лавками и торговый павильон.

Дмитрий Санников

 

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