Просигналил два раза: о чем предупреждает встречный водитель

В мире российских автомобилистов есть свои негласные законы. Об одном из них рассказывает DEITA.RU со ссылкой на канал «Авто Клуб».

Всегда стоит помнить, что в автомобильном мире общение в первую очередь бессловесное, поэтому на любые звуковые и световые сигналы коллег по рулю нужно обращать пристальное внимание. Чаще всего для того, чтобы предупредить о чем-либо, используется клаксон, аварийные огни и фары.

Например, за неловкое перестроение можно извиниться, несколько раз нажав на «аварийку». Предупредить встречного водителя о сотрудниках ДПС на его пути — поморгав дальним светом фар.

Многие водители задаются вопросом, что же означает, когда встречный водитель дважды предупреждает звуковым сигналом. Как пишет «Авто Клуб», в этом случае речь идет о серьезной аварии, которая в скором времени встретится на пути водителя.

Здесь стоит отметить, что авария должна быть серьезная, а участники ДТП должны по-прежнему находиться на проезжей части. Предупреждают водителей, чтобы из-за невнимательности или высокой скорости на трассе не случилось еще одной беды.

Екатерина Брязгунова