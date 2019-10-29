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Просигналил два раза: о чем предупреждает встречный водитель
В мире российских автомобилистов есть свои негласные законы. Об одном из них рассказывает DEITA.RU со ссылкой на канал «Авто Клуб».
Всегда стоит помнить, что в автомобильном мире общение в первую очередь бессловесное, поэтому на любые звуковые и световые сигналы коллег по рулю нужно обращать пристальное внимание. Чаще всего для того, чтобы предупредить о чем-либо, используется клаксон, аварийные огни и фары.
Например, за неловкое перестроение можно извиниться, несколько раз нажав на «аварийку». Предупредить встречного водителя о сотрудниках ДПС на его пути — поморгав дальним светом фар.
Многие водители задаются вопросом, что же означает, когда встречный водитель дважды предупреждает звуковым сигналом. Как пишет «Авто Клуб», в этом случае речь идет о серьезной аварии, которая в скором времени встретится на пути водителя.
Здесь стоит отметить, что авария должна быть серьезная, а участники ДТП должны по-прежнему находиться на проезжей части. Предупреждают водителей, чтобы из-за невнимательности или высокой скорости на трассе не случилось еще одной беды.
Екатерина Брязгунова