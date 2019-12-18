«Просим прощения»: члены избиркома извинились за фальсификации на выборах

Члены избирательной комиссии извинились за фальсификации на выборах в городской совет Красноярска, сообщает DEITA.RU.

Выборы в городской совет Красноярска прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года. По версии следствия, имела место быть фальсификация итогов голосования. Жительница Красноярска пришла на свой избирательный участок, но как оказалось, она уже якобы «проголосовала» - напротив ее фамилии стояла отметка о выдаче избирательного бюллетеня и даже с «ее» подписью. Затем начали подходить и другие граждане, уже «проголосовавшие». Следователи установили, что такое произошло еще с 10 избирателями.

Как отмечает «Тайга.инфо», УИК №384 находится на округе №7, от которого в городской совет Красноярска прошел единоросс Андрей Козиков. Он стал руководителем фракции «Единая Россия» и председателем комиссии по городскому хозяйству.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по статье 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) рассматривает Свердловский районный суд Красноярска. А обвиняемые в фальсификациях на выборах горсовета Красноярска опубликовали извинения перед жителями. Заявление размещено на последней полосе выпуска муниципальной газеты «Красноярские новости».

«Мы, Попованова И. Л., Прошкина А. Г., Ахоян А. С., члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №384 Красноярска, на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов 9 сентября 2018 года совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями», — сказано в обращении.

В Приморском крае в сентябре 2018 года в два тура пытались выбрать главу региона. Центризбирком счел, что из-за нарушений результаты выборов достоверно установить невозможно, и рекомендовал крайизбиркому аннулировать их итоги. За нарушения избирательного законодательства, уголовные преступления, посягающие на основы конституционного строя, никто так и не понес никакого наказания.

Дмитрий Санников