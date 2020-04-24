Прославленный тигр Амур из Приморья ищет опекуна

Самый известный обитатель приморского Сафари-парка ищет покровителя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт организации.

Как отмечают владельцы парка, в связи с экономическим кризисом администрации пришлось существенно ужимать свои траты в том числе и на обслуживание животных.

Под сокращение материального обеспечения попал даже прославленный на весь мир тигр Амур, который вместе со своим сожителем козлом Тимуром несколько лет назад стали настоящими мировыми звёздами.

Теперь знаменитости мира хищников необходимо найти спонсора, который будет ежемесячно выделять по 40 тысяч рублей на его содержание.

По словам директора Сафари-парка Дмитрия Мезенцева, тигр Амур юридически является собственностью Приморского края, также как и, например, тигрица Тайга.