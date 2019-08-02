Верховный суд приравнял просмотр анкет на сайтах знакомств к супружеской измене, сообщает DEITA.RU.

Жительница Италии ушла от законного супруга после того, как застукала его за компьютером, изучающим анкеты прекрасных дам на сайте знакомств. В результате суд поставил, что поведение мужчины может спровоцировать супружеский кризис, а значит — изменил своей законной жене.

Ранее прошла информация о том, что в портовом городе Анконе коллегия из женщин судей оправдала двух мужчин, виновных в изнасиловании их знакомой. По мнению дам, 22-летняя потерпевшая слишком непривлекательная особа. Позднее, правда, суд вышей инстанции изменил приговор, но скандал вышел в любом случае знатный.

Екатерина Брязгунова