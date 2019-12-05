Просроченные таблетки и общественные шприцы: скандал произошел на Сахалине

Прокурорская проверка обнаружила все перечисленные нарушения, ответственные лица отстранены, сообщает DEITA.RU.



В областной больнице Сахалина скандал: прокурорская проверка обнаружила на складе и в аптеке медучреждения просроченные лекарства. Поводом для проверки послужили публикации в соцсетях и видео, которое сняли три медсестры в больнице.

Женщины рассказали, что больше не могут работать в таких условиях: из-за отсутствия всего необходимого они своими руками травят и заражают пациентов. В частности, используют шприцы много раз для разных пациентов – просто обрабатывают и заново упаковывают.

Также в больнице, по словам медсестер, лечат пациентов просроченными лекарствами. Свои слова женщины подтвердили видеокадрами.

На скандал уже отреагировал губернатор области Валерий Лимаренко. Он поручил срочно провести внеплановую проверку всех больниц области. Пока ситуация не разрешилась, руководство отделения, старшая медсестра и прочие ответственные лица отстранены.

Елена Миронова