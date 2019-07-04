Те россияне, которым кредитные карты выдали недавно, допускают просрочки по ним чаще всего, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Ранняя просроченная задолженность граждан по полученным не так давно кредитам возросла. Это могло произойти из-за понижения планки требований к заемщиков в банках или из-за увеличившейся закредитованности населения.

В числах: россияне в текущем году, с начала года по май оформили кредитов в общей сложности примерно на 250 миллиардов рублей, кредитных карт выдано 4,5 миллиона. В прошлом году за эти же несколько месяцев граждане оформили кредитов на общую сумму в 213 миллиардов рублей.

Банкам выгодна выдача кредитов, требования к заемщикам становятся все менее жесткими, и, следовательно, неразберихи с выплатами тоже становится больше. Как итог – картина в целом по стране меняется, показатели просрочки чуть ли не удвоилось, составив 1,5-1,6 процента в 2018 году.

Анастасия Туркова