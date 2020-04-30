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Простить долги россиянам предложили в Госдуме
Простить россиянам долги по мелким штрафам предложили депутаты Государственной Думы, сообщает ИА DEITA.RU.
Группа депутатов Государственной Думы вносит в российский парламент законопроект по прощению долгов по «легким» статьям Кодекса об административных правонарушениях. Парламентарии выбрали любопытный способ в качестве повода: объявить амнистию в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, приурочив ее к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Как считают депутаты, такое прощение долгов могло бы смягчить негативные социально-экономические последствия распространения коронавируса.
Парламентарии предложили простить россиянам штрафы, в частности, за безбилетный проезд, за большинство нарушений правил дорожного движения и так далее. По мнению экспертов, подобная разовая акция возможна, но главное, чтобы люди понимали, что постоянно прощать штрафы им не будут.
Документ по амнистии по легким статьям КоАПа пока Государственной Думой не рассматривался.