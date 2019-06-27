Россияне заправляют свои автомобили на заправках в соседних странах, сообщает DEITA.RU.

Жители Оренбургской области, чтобы заправить своего железного коня, отправляются в Казахстан. Бензин на АЗС вблизи российской границы стоит не 40–45 рублей, а всего лишь 155–175 тенге, что эквивалентно 25,7–28,2 рубля. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Усы Пескова».

По словам мужчины, который прибыл на заправку, он приобрел сразу 75 литров топлива, за что отдал 1,9 тысячи рублей. Гражданин отмечает, что ему удалось купить бензин за 145 тенге (24 рубля) за литр. При этом топливо российского производителя.

«Это просто обалдеть. Просто беспредел, что с нами творят в России», — сетует автомобилист.

Напомним, с 1 июля в России будет прекращено сдерживание цен на автомобильного топливо. В связи с этим жители страны, а также эксперты ожидают резкий скачок стоимость бензина и солярки. В свою очередь руководство «Роснефти» ранее заверило, что цены будут только расти, во всяком случае до 2024 года.

Екатерина Брязгунова