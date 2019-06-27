Президент России Владимир Путин заступился за автолюбителей и запретил прятать фоторадары для фиксации нарушений ПДД, сообщает DEITA.RU

Глава государства накануне провел Госсовет по одной из главных национальных бед – состоянию российских дорог. Отдельно Владимир Путин остановился на проблеме аварийности, заявив, что предпринимаемые меры — камеры видеослежения — потеряли смысл.

«Хочу, чтобы я был услышан и здесь, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, – цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать», - заявил президент.

По мнению главы государства, это «прямая подмена смысла», ведь «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф». Штраф – не самоцель, а средство достижения нужного результата, подчеркнул Путин и поручил срочно навести порядок.

Глава МВД Владимир Колокольцев при этом заявил на госсовете, что расширение практики применения комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД остаётся в приоритете. За последние пять лет их количество на российских дорогах увеличилось вдвое, отметил он.

Отметим, что Госдума уже подготовила проект закона, регламентирующий правила размещения камер видеофиксации на дорогах России. Пока же никаких требований к их установке не существует, фоторадары устанавливают не на самых опасных участках дороги, а в максимально «прибыльных» местах.

Также депутаты предложили правительству поручить Генпрокуратуре, МВД и Росстандарту проверить системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Кроме того, в России решили ликвидировать частников с радарами на дорогах. По мнению властей, камеры должны фиксировать нарушения, а не служить источником дохода частных лиц.

Светлана Алеутская