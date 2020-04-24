Просто «Простой»: Медиков Дальнегорска лишили одной трети оклада

Медицинским работникам центральной городской больницы Дальнегорска оставили две трети от оклада, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телекомпанию Даль-ТВ.



В минувший четверг во время рабочего совещания педиатров и медсестёр детской поликлиники сотрудникам объявили об изменениях в оплате труда. Участковый педиатр Лариса Верещагина рассказала журналистам, что подобные решения в период эпидемии просто недопустимы.

«Мы возмущены тем, что главный врач пригрозил закрыть Горбушинскую поликлинику и перевести всех детей в центральную. В период эпидемии, считаю, это не допустимо. Основную часть коллектива - это медсестры - переводят на 2/3 оклада в связи с вынужденным простоем. Однако президент говорит совершенно другое: люди, то есть мы, медработники, не должны страдать, и все деньги выделены», - отмечает Лариса Верещагина.

По поводу сельских поликлиник в Горелом и Горбуше врио главного врача городской больницы Дальнегорска Сергей Юдин дал пояснения.

«Горбушинскую и Гореловскую поликлиники мы не закрываем. Это ложная информация, которую люди неправильно поняли и неправильно выразились. Ни на одной сельской территории, в том числе в Горбуше и Горелом никаких изменений не будет», - прояснил ситуацию Сергей Юдин.

Журналисты Даль-ТВ отмечают, что Сергей Юдин в начале апреля рассказал о том, что работы по оптимизации будут развёрнуты не раньше летних месяцев – в июне, а из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране возможно и позже. Однако началась третья декада апреля – и у сотрудников уже есть повод возмутиться.

Однако по словам врио главного врача городской больницы Дальнегорска Сергея Юдина, оптимизация и предпринятые меры в связи с простоем никак не связаны между собой.

«Есть оптимизация штатного расписания, которая у нас проходит на сегодняшний день, а есть в Трудовом кодексе статья № 157 «Простой». Иными словами, у нас есть все основания для перевода некоторых сотрудников на 2/3 оклада. Вышло два документа – распоряжение главного санитарного врача Приморского края о приостановлении плановой работы всех амбулаторных поликлинических подразделений и стационарных видов помощи. Плюс вышло распоряжение за подписью министра о том, что с 17 апреля плановая работа всех амбулаторно-поликлинических подразделений и стационаров приостанавливается. Как следствие достаточно большое количество людей остаются без работы. Это всё физио, например, ЛФК, работа медсестёр, которые задействованы в дошкольном образовании. Уведомления на две трети получили те люди, которые не могут быть задействованы в других подразделениях, там, где у нас есть уже укомплектование. Это всё согласовывается с Трудовым кодексом, у нас нарушений никаких нет», - отметил Сергей Юдин.

Врио главного врача отмечает, что перевод на две трети оклада – временное явление. Те люди, которые не попали под оптимизационные мероприятия, после снятия карантина будут возвращены обратно на 100% оклада.

Ранее на портале ИА DEITA.RU уже сообщалось что Сергей Юдин пожаловался на дефицит средств в медучреждении, отметив, что общий дефицит составляет более ста миллионов рублей в год, а 95% всех средств Дальнегорской ЦГБ уходит на зарплату сотрудников.

Медики Дальнегорской городской больницы отмечают, что за две трети оклада медицинские сёстры могут не приходить работать в детский сад – для проверки кварцевания, уборки, мер по противодействию распространению коронавируса. И это в разгар пандемии Covid-19!

«У нас остались детские сады, которые берут на себя организацию дежурных групп. Там очень маленькое количество деток осталось – 10-12-15 детей в этих группах. Поэтому говорить о полноценной загруженности специалиста, который туда приходит не представляется возможным. Часть специалистов, которые были задействованы на конкретно эту деятельность, высвободились. Процесс весь организован – меры по обработке проводятся, проблем никаких нет», - подытожил Сергей Юдин.

Обязанности по контролю обработки в дежурных группах лягут на плечи медработников, которые работали в школах, поэтому каждый сотрудник должен будет контролировать работу в 4 учреждениях, отмечает Даль-ТВ. Стоит ли рассчитывать, что эффективность работы останется на прежнем уровне?

На данный момент закрыто детское отделение, а из десяти участковых педиатров принимают лишь шесть. Сокращена ставка старшего педиатра, а также на половину ставки детских невропатолога, хирурга, гинеколога, медсестры физиокабинета и регистратор, отмечает Даль-ТВ.

В связи со сложившейся ситуацией сотрудники учреждения планируют подать заявление в надзорные органы.