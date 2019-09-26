«Просто скажите: «Да» — новый обман оставит владельцев карт без денег

В популярном мессенджере WhatsApp с молниеносной скоростью распространяется аудио, в котором женщина предупреждает о мошенничестве, которое оставит владельцев банковских карт без денег, сообщает DEITA.RU.

Судя по аудиозаписи, без денег имеют все шансы остаться клиенты Сбербанка, которые некогда сдали в кредитной организации образец голоса.

«Еще раз тебе говорю, и передай на работе всем, кому можешь. Это все на самом деле не игрушки, не шутки. Если до этого в чате все ходило… — говорит женский голос в аудиозаписи. — Вопрос в том, что я делала в Сбербанке «раз, два, три, четыре, пять», мне снимали сетчатку глаза и так далее. В общем, голосовой скан меня. Теперь мошенники делают так: они под разным предлогом звонят и задают такие вопросы, на которые всегда отвечаешь: «Да». Например, вы меня слышите. И как любой нормальный человек говорит: «Да, слышу, продолжайте». И вот это «да» мошенники будут просто использовать. Так как «да» открывает все ворота. Могут и со счета списать, раз уже есть голосовое подтверждение. Будьте бдительны», — резюмирует женщина.

Также она отметила, что уже один раз напоролась. «Неделю назад мне позвонили с выставки, на которую я зарегистрировалась. Сказали с акцентом, что будет такая-то выставка. «Если вы согласны участвовать, мы вам сейчас вышлем ссылку, скажите громко «Да». Меня тут же включило… Если бы меня не предупредили неделю назад в чате. Я бы, конечно, сказала: «Да». Вот так работает мошенническая схема. Даже с Сбер предупреждал», — уверяет гражданка.

Стоит отметить, что еще в конце 2018 года российские СМИ писали о том, что популярная кредитная организация запустила процедуру сбора голосов своих клиентов. При этом его биометрическая платформа никаким образом не связана с государственной.

В свою очередь, Сбербанк регулярно предупреждает своих клиентов о различных схемах мошенничества и о том, каким образом от них можно уберечь себя.

Екатерина Брязгунова