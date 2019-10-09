«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

Информация в учебнике по обществознанию за восьмой класс разгневала родителей, сообщает DEITA.RU. В редакцию обратилась женщина, которой дочь, ученица восьмого класса, прислала на ватсап фотографию учебника. Содержимое страницы и вывело из себя родительницу.

Так, в образовательной книге приведены слова академика Д.С. Львова, который утверждает, что жить полноценной жизнь можно лишь в том случае, если заработная плата человека за один час ниже трех долларов. Тут же ученый отмечает, что в России данная отметка колеблется на отметке в два, а то и в три раза ниже, что неблагоприятно воздействует на людей.

Прочитав данный текст, жительница Владивостока выразила недоумение. «Разве можно такое публиковать в школьных учебниках? Получается, что детей уже со школьных лет приучат к сложившейся кризисной ситуации в стране? Никто ничего менять не собирается? Если публикуют — значит, расписываются в своем бессилии», — негодует гражданка.

DEITA.RU провело опрос среди родителей школьников, чтобы уточнить, насколько жители города считают допустимым подобные изречения в учебнике по обществознанию.

Анна, мама шестиклассница уверяет, что у детей пропадает стимул учиться: «Вот-вот, у детей просто нет стимула, стремления получить хорошее образование и достойную профессию. А зачем учиться, спрашивает мой сын, если блогер зарабатывает больше врача. И мне сложно объяснить ребенку, почему мы пашем и живем в нищете…»

Кристина, мама второклассницы из Комсомольска-на-Амуре, разводит руками и тоже не понимает, зачем об этом писать. «Затрудняюсь ответить, но так и есть сейчас. Только зачем? Сейчас куда не плюнь лэшмастера, бровисты, маникюр, педикюр, шугаринги. Курсы прошел, и мастер уже. Нет рабочих специальностей, конечно, за копейки работать. Всё в индустрии красоты. Как говориться: есть спрос, будет и предложение. Я мастера себе ищу на подмену, нет. Я сейчас ничему не удивляюсь, просто в шоке, куда катится мир. Уже получается, изначально, детям в мозги говорят, как бы ты не старался, будешь нищебродом. Так получается?» — задается Кристина, владелица ателье.

Мужчины оказались не настолько категоричны. Сергей, отец восьмиклассницы, уверяет, что в тексте ему все понятно. Что может быть не понятного в словах академика? «Академик говорит, что если человек получает менее трех баксов, это очень плохо сказывается и на его жизни, и на всем вокруг. А вот, когда мне сказали, что это учебник восьмого класса, у меня появилось некоторое недоумение. Не универовской программы?» — задается вопросом Сергей. Также он отметил, что судить о том, можно ли подобное публиковать в учебниках, он не способен, так как нужно смотреть нормы.

Многодетная мать Юлия уверяет, что подобное необходимо публиковать в учебниках. «Это необходимо публиковать в учебниках! Дети должны знать, что облагораживает только хорошо оплачиваемый труд. Я думаю, образование детей не имеет ни чего общего с политической ситуацией. Мне бы просто хотелось, чтобы оно было действительно разносторонне и позволяющее развить интеллект. Если подобные публикации заставят кого-то из школьников действительно задуматься над ситуацией — то это уже хорошо», — сказала Юлия.

Стоит отметить, что, согласно элементарным математическим подсчетам, основывающимся на официальных данных Росстата, средняя зарплата в России составляет 42,3 тысячи рублей. А это значит, что в один рабочий час среднестатистический россиян зарабатывает 251,8 рубля, что эквивалентно 3,9 доллара США.

Екатерина Брязгунова



