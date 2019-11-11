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"Просто забыли" - целая улица недоступна для жителей
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"Просто забыли" - целая улица недоступна для жителей
Жители Лесозаводска жалуются, что им приходится ходить по доскам и грязи вот уже три месяца. О том, чтобы проехать по улице Литовской на машине, нет и речи, сообщает DEITA.RU.
В городском паблике Лесозаводска отмечают, что дорога находится в таком состоянии с лета. На проезжей части уже лежит снег, а скоро придут морозы, которые сделают передвижение по грунтовке очень опасным.
Жители города печально отмечают тот факт, что дорогой займутся не скоро.
«Так и будем зимой ходить по досточкам. Главное, воду слили, а там – и так сойдет».
«Перекопали ее 18 или 19 августа. Товарищ с жилкомитета уверял, что через неделю все закопают обратно. Но, как видим, третий месяц идет…», - отмечает один из горожан.
«Бараки снесли, все заросло двухметровым бурьяном. Видимо, наши власти не знают, что выше по улице живут люди… И, чтобы к ним добраться на транспорте, приходится ехать объездами», - сетует подписчик.
Отметим, что это не первая жалоба на работу коммунальщиков и дорожных служб в крае. Так, утром подписчик паблика dps_vl жаловался на перекопанные улицы в краевой столице, которые мешают подъехать к дому. По словам мужчины, работники не прикасаются к ним вот уже три недели.
Александра Маслова