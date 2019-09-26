«Просто зарабатывают» — россияне высказались об ограничении скорости

Россияне согласны отказаться от нештрафумого порога при одном условии, сообщает DEITA.RU.

Замрукводителя Госавтоинспекции Владимир Кузин накануне заявил, что возможность снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час существует. МВД выступает «за» подобную инициативу властей. Стоит отметить, что заявление Кузина появилось не на пустом месте. В следующем году соответствующий проект закона будет внесен в Государственную Думу для рассмотрения.

Снижение нештрафуемого порога было инициировано региональными властями и, хотя инициативу хорошо поддерживали власти разных уровней, водители высказали резко против, объясняя свою позицию организацией движения на российских дорогах.

По мнению водителей, пишет РГ, организация движения на российских дорогах исключительно провоцирует нарушение ПДД и направлена на пополнение государственной казны за счет штрафов. В качестве примера приводится любая трасса, на которой разрешено движение 90 километров в час. Так, на любой федеральной или региональной трассе может, откуда ни возьмись, появиться знак, ограничивающий скорость 50-ю километрами в час, а за ним и дорожная камера, фиксирующая превышение скорости.

Чем руководствуются дорожные рабочие, выставляя таким образом знаки, не известно. Тем более что даже в действующих ГОСТах указано, что снижать скорость можно только поэтапно — по 20 километров в час.

В связи с этим россияне согласны на снижение нештрафуемого порога в два раза, при условии, что на автомобильных трассах будет наведен порядок, а лишние знаки и дорожные камеры убраны.

Екатерина Брязгунова