Почему стоит возить в бардачке автомобиля соду, сообщает DEITA.RU.Она поможет справиться с неприятными запахами, даже очень стойкими и едкими. Убрать загрязнения в салоне тоже можно с ее помощью это удобно и не дорого, к тому же, эффективно.С содой можно протирать резину шин, убирая налет. Просто разведите ее с водой в пропорциях 50:50. Оставьте н три минуты и смахните тряпочкой. Колеса авто будут выглядеть почти как новые. Это даже продлит срок эксплуатации зимней резины, поскольку сода смывает реагенты и химию.Еще один важный лайфхак: если на суперклей насыпать соду, произойдет процесс полимеризации. Трещину таким образом можно загерметизировать. Просто нанесите смесь в несколько слоев.

Анастасия Туркова