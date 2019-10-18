telegr wh call

Новости

Известный артист назвал размер своей пенсии

18 Октябрь 2019, 05:45

Власти страны опозорились: смеется весь интернет

18 Октябрь 2019, 05:00

Вода вместо антифриза: еще один способ экономии для водителя

18 Октябрь 2019, 04:15

Простые способы продлить жизнь двигателю

18 Октябрь 2019, 03:30

Эти машины никогда не останавливает ГИБДД

18 Октябрь 2019, 02:45

Как определить скрученный пробег по педалям

18 Октябрь 2019, 02:00

Еще больше штрафов: ГИБДД получила новый инструмент

18 Октябрь 2019, 01:15

ФСБ-шникам запретят выезжать из страны

18 Октябрь 2019, 00:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Простые способы продлить жизнь двигателю

Салон автомобиля

Автомеханик рассказал, что следует делать, сообщает DEITA.RU.

Мотор – сердце автомобиля. И его ремонт или замена стоят космических денег. Так что водителям стоит заботиться о двигателе, чтобы он прослужил как можно дольше.

Прежде всего, стоит использовать только качесвенные масла и другие тех ждкости. Ориентироваться при выборе стоит и на рекомендации производителя, и на техническое состояние авто.

Также не стоит забывать контроливать систему охлаждения. Регулярно проверяйте уровень антифриза и целостность всех трубок.

Зимой обязательно прогревайте двигатель до рабочей температуры. Это важно, чтобы масло смогло разогреться и качественно смазывать детали.

Никогда не ездите на пустом баке. Так появляются все шансы испортить не только насос, но и двигатель.

Елена Миронова

Читайте также:

Названы 2 признака скорой «смерти» двигателя

Вот что не надо делать, чтобы не убить ручник

Что будет после езды с лампочкой «низкий уровень топлива»?

Популярное

Медведев решает судьбу Приморья

«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность

Тарифы ЖКХ резко вырастут из-за нового налога

Всех дачников обяжут заплатить взносы
Загрузка...
Загрузка...