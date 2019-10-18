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Простые способы продлить жизнь двигателю
Автомеханик рассказал, что следует делать, сообщает
DEITA.RU.
Мотор – сердце автомобиля. И его ремонт или замена стоят космических денег. Так что водителям стоит заботиться о двигателе, чтобы он прослужил как можно дольше.
Прежде всего, стоит использовать только качесвенные масла и другие тех ждкости. Ориентироваться при выборе стоит и на рекомендации производителя, и на техническое состояние авто.
Также не стоит забывать контроливать систему охлаждения. Регулярно проверяйте уровень антифриза и целостность всех трубок.
Зимой обязательно прогревайте двигатель до рабочей температуры. Это важно, чтобы масло смогло разогреться и качественно смазывать детали.
Никогда не ездите на пустом баке. Так появляются все шансы испортить не только насос, но и двигатель.
Елена Миронова