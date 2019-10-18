Простые способы продлить жизнь двигателю

Автомеханик рассказал, что следует делать, сообщает DEITA.RU.



Мотор – сердце автомобиля. И его ремонт или замена стоят космических денег. Так что водителям стоит заботиться о двигателе, чтобы он прослужил как можно дольше.

Прежде всего, стоит использовать только качесвенные масла и другие тех ждкости. Ориентироваться при выборе стоит и на рекомендации производителя, и на техническое состояние авто.

Также не стоит забывать контроливать систему охлаждения. Регулярно проверяйте уровень антифриза и целостность всех трубок.

Зимой обязательно прогревайте двигатель до рабочей температуры. Это важно, чтобы масло смогло разогреться и качественно смазывать детали.

Никогда не ездите на пустом баке. Так появляются все шансы испортить не только насос, но и двигатель.

Елена Миронова