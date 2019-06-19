Жители дальневосточной столицы обратились в администрацию президента с просьбой отменить стройку резидента свободного порта Владивосток, а также проверить его и КРДВ на предмет конфликта интересов, сообщает DEITA.RU.



Скандал вокруг строительства многоэтажки на Океанском проспекте, 85 а набирает обороты. На этот раз жители обратились в администрацию президента, собрав под письмом около 300 подписей. Примечательно, что застройщиком выступает резидент свободного порта Владивосток - ООО «Порто-Франко 70», а его интересы активно защищает Корпорация развития Дальнего Востока.

Оно и понятно, эта структура Минвостока призвана защищать интересы инвесторов. Однако по мнению жителей, такие проекты резидентов СПВ расходятся с заявленными в федеральном законе целями.





«Закон о свободном порте Владивосток создавался для развития международной торговли со странами АТР, создания производств, основанных на применении современных технологий и ориентированных на выпуск конкурентоспособной на рынках АТР продукции, а также ускорения социально-экономического развития территории и улучшения качества жизни населения. Нас уверяли, что это ключевое. А по факту же по большей части проекты резидентов не развивают Дальний Восток, а используют земельные участки для собственной выгоды. Как строительство очередной высотки может помочь выйти на рынки АТР, непонятно, а вот испортить жизнь сотням семей – запросто», - говорится в обращении.





Точечная застройка идет в разрез с интересами жителей и значительно ухудшает комфортность проживания в и без того неухоженном городе. Эта стройка перекроет единственную дорогу, свет и зелень для жителей соседних домов, ляжет дополнительной нагрузкой на инженерные сети, социальную инфраструктуру и тд. Жители Владивостока просят взять дело на личный контроль и проверить его «на предмет конфликта интересов и коррупционной составляющей».

Отметим, что мэрия города в данной ситуации выступает на стороне жителей – разрешение на строительство ее обязал выдать Арбитражный суд ДФО, но администрация готовит кассацию в Верховный суд.

Точечная застройка – болевая точка Владивостока. Еще в одном районе города ее противники одели желтые жилеты и взяли в руки вилы и готовы стоять за свой сквер, «как в 41-м». они также обратились к президенту.

«Точечная застройка, как спрут, опутала наш город. Граждан намеренно загоняют в зону напряженности, лишая их зелени и света», - жалуются приморцы Владимиру Путину.

Светлана Алеутская