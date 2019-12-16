Протесты против закона о домашнем насилии прокатились по стране

В минувшие выходные, в преддверии внесения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия на рассмотрение Государственной Думы, по всей стране от Владивостока до Москвы прошла масштабная акция протеста, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает ИА «Красная весна», во Владивостоке прошел одиночный пикет против законопроекта. Активист общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» указал на то, что законопроект особо яростно продвигают представители феминистских и ЛГБТ-движений, которые, как правило, вообще не заинтересованы в создании семей и рождении детей. По мнению общественника, законопроект является лишь плохо переведенной на российские реалии калькой аналогичных законов стран Европы. Однако европейский опыт, напротив, свидетельствует, что принятие таких законов не привело к уменьшению семейного насилия.

Участница пикета в Томске считает, что депутаты вместо того, чтобы защищать интересы большинства граждан, укреплять государство, занимаются разрушением его основы –семьи. По ее мнению, таких депутатов надо отзывать.

Как отметил участник пикета в Кургане, в законе содержатся размытые формулировки, по которым можно кого угодно подвести под наказание. А потому в нынешнем виде закон о домашнем насилии открывает большое поле для злоупотреблений.

Московский активист обратил внимание на то, что НКО, которым дадут право вмешиваться в семью, будет невыгодно примирять супругов, они же получат госфинансирование на „программы борьбы с гневом“ и психологические консультации «жертв». То есть, речь идет лишь об очередной «кормушке», а не о сохранении института семьи.

Дмитрий Санников





Фото: ИА "Красная весна"



