«Против населения» — полицейских наделили новыми полномочиями

Россияне возмущены правом транспортных полицейских использовать электрошокеры, сообщает DEITA.RU.

Ранее прошла информация о том, что на официальном интернет-портале правовой информации появился подписанный главой государства документ, разрешающий сотрудникам транспортной полиции использовать электрошокеры. Теперь данное устройство стражи порядка на транспорте могут не только приобретать, но и хранить, и носить, и использовать. Отмечается, что использовать электрошокер можно исключительно на объектах транспортной инфраструктуры, чтобы защитить их от незаконного вмешательства. Кроме того, применять электрошокер станет возможно, если злоумышленник нападает на стража порядка.

Россияне не оценили новый закон ни весной текущего года, когда его одобрило правительство, ни сейчас.

«Да сразу гранату кидайте, чего уж там!»

«Теперь пытать электрошокером будут законно!»

«И что вы радуетесь, вы не понимаете суть законов, они вот выпускают и как бы говорят: вот мы вас шокерами бить будет. Это вам не в радость делают».

«Русскому что водка, что электрошокер, ничего с ног не свалит»

«Да как же замучили уже каждый день новые законы против населения!»

«Интересно беременную на маленьком сроке они как отличать будут? Справку из консультации спросят??? Маразматичный закон».

«А для пьяного Русского электрошокер, что рюмка водки, Россию этим не пробьешь»

Отметит, что нашлись и те, кто пришел к выводу, что данная мера нужна и безопасна. «Это намного безопаснее, нежели лупить дубинками, ломая конечности и лица. В США практикуется уже кучу лет, жестких диссонансов не вызывает. А вообще реагировать на любую новость в России, воспринимая все в штыки и крича налево и направо об ужасе новости, —сомнительное занятие. Объективность залог разумности».

Екатерина Брязгунова