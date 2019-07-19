Авторами новых запретительных мер в отношении России уже традиционно выступили США, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Группа конгрессменов от двух ведущих партий Америки подготовила проект документа, который предусматривает введение новых санкций против России.
В частности, инициатива должна коснуться 24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их приближённых.
Формальным поводом для введение новых ограничений выступило задержание украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Ранее президент России Владимир Путин уже многократно называл этот инцидент провокацией киевских властей.
Дмитрий Шевченко