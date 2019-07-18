Ограничения коснулись представителей рабочий профессий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Накал в отношениях России и США выходит на новый виток. Посол России в Америке Анатолий Антонов заявил, что американская сторона развязала против российских дипломатов "визовую войну".



По его словам, власти США стали выдвигать условие по выдаче виз для дипломатов и административно-технического состава, которое заключается в том, что за каждого российского дипломата они просят предоставлять визу его американскому коллеге.

Посол сообщил, что такая же ситуация и с сотрудниками административно-технического состава: учителями, поварами, садовниками и водителями.

Антонов подчеркнул, что Россия заинтересована в нормальных отношениях с США и надеется на урегулирование возникших проблем.

Дмитрий Шевченко