Провал льготной ипотеки признали в правительстве

Дмитрий Медведев провел в правительстве совещание с главами регионов и министрами по реализации отечественных нацпроектов. Итоги встречи главу правительства вряд ли обрадовали, сообщает DEITA.RU.



Особое внимание политики уделили нацпроекту «Демография». Докладчиком выступал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

Так, общий ход реализации проекта Топилин оценил в 65 процентов готовности. Но серьезное отставание обозначено в вопросе льготного кредитования многодетных семей со ставкой в 6 процентов.

Топилин посетовал на то, что проект является «новеллой» - и такое в России реализуют впервые. Отсюда множество проблем. По словам министра, сейчас из обозначенных 9 миллиардов рублей освоено всего лишь 716 миллионов рублей.

В каких-то регионах (каких именно - министр не уточнил) выдано по одному - два льготных кредита под 6 процентов. В каких-то такие кредиты не выдают вообще, несмотря на «серьезные надежды» министерства.

Топилин пообещал вразумить безответственных глав регионов, в которых льготное ипотечное кредитоване многодетных встало метры грузом. Кредитами занимаются Минфин и банки, поэтому некоторые на местах считают, что эта проблема - не их дело.

Поскольку темпы строительства нового жилья под эту программу серьезно отстают, чиновники хотят расширить программу на вторичное жилье и тем самым выправить ситуацию.

Из 85 российских регионов более-менее нормальной работой в сфере льготных кредитов для многодетных могут похвастать лишь пять. Естественно, это Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. В эту когорту Топилин включил и Свердловскую область с Краснодарским краем. В остальной России - полный провал.

Еще весной стало ясно: программа серьезно «барахлит». Тогда было принято решение продлить льготную ставку на весь срок кредита.

Теперь ставка действует не на первые 3-5 лет, а в течение всего периода выплат. Для дальневосточников и вовсе сделали 5 процентов и возможность покупки вторичного жилья, но и это помогло слабо.

Ютящиеся в тесных квартирах многодетные семьи - один из самых незащищенных слоев населения. В подавляющем большинстве случаем даже такая льготная ипотека для них недоступна из-за общего низкого уровня оплаты труда и колоссальной разницы доходов по регионам.

Напомним, госплоддрежка направлена на семьи, в которых с 2018 по 2022 год появится хотя бы второй ребенок. Также есть возможность рефинансировать старый кредит, а первый взнос в 20 процентов оплатить за счет материнского капитала. Заемщиком могут быть как мать, так и отец. Созаемщиком - отчим, или даже бабушка и дедушка. Главное условие - это российское гражданство.

Обилие льгот впечатляет, но благая инициатива разбирается о «быт» - общий низкий уровень доходов населения, которое физически не способно пойти даже на такие условия.

«Я прокомментирую чуть позже» - ответил на доклад Топилин глава правительства Дмитрий Медведев.

Василий Кучин