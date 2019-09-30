Провал на экзамене ГИБДД можно будет оспорить

Госавтоинспекция даст возможность курсантам, которые не смогли сдать экзамен ГИБДД, оспорить результаты, сообщает DEITA.RU.



По словам главы ведомства Михаила Черникова, документ, которые позволит оспаривать результаты главного испытания для будущих автомобилистов, уже в ближайшее время рассмотрят в правительстве.

Согласно постановлению, в России появится система, которая позволит в случае получения отрицательной оценки на экзамене ГИБДД подать так называемую апелляцию. Если специальная комиссия признает действия экзаменаторов неправомерными, результаты испытания отменят.

Ранее прошла информация, что в 2020 году в Госдуме рассмотрят проект закона, который снизит нештрафуемый порог на 10 километров в час. Проще говоря, если документ примут, то на российских дорогах превышать можно будет только девять километров в час.

Екатерина Брязгунова