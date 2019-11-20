Провал программы строительства жилья признали в правительстве

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко предложил заморозить целевые показатели по объемам жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает DEITA.RU по материалам «Ъ».

Как пишет издание, Виталий Мутко предложил заморозить показатели строительства жилья на уровне 2018 года, то есть 75,7 млн кв. м. В нацпроекте же заложено увеличение объема строительства жилья до 94 млн кв. м. в 2019 году, а в 2020 и 2021 годах - до 98 и 94 млн кв. м. Конечной целью должен стать ввод 120 млн кв. м. жилья по итогам 2024 года.

Необходимость изменения целей, заложенных в нацпроекте, Виталий Мутко обосновывает низкими темпами роста ВВП - 1,3% вместо планируемых 2,2%. Кроме того, снижение показателя строительства обусловлено тем, что средние ставки по ипотечным кредитам в 2019 году составят 10,1%, тогда как в нацпроекте заложен уровень в 8,9%. Третьим фактором стал переход отрасли на проектное финансирование.

Дмитрий Санников